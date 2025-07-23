Две украинские бригады судей получили назначения на матчи Лиги конференций

Оголошені призначення арбітрів на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Дві українські суддівські бригади отримали право працювати на єврокубкових поєдинках.

Матч «Сараєво» (Боснія і Герцеговина) – «Університатя Крайова» (Румунія), що відбудеться 24 липня, судитиме команда на чолі з Дмитром Панчишиним. Йому асистуватимуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький, а роль четвертого арбітра виконає Дмитро Кубряк.

Цікаво, що в складі румунського клубу грають двоє українських футболістів – Павло Ісенко та Олександр Романчук.

Інша українська бригада працюватиме на поєдинку «Будучност» (Чорногорія) – «Мілсамі» (Молдова), який пройде 23 липня. Денис Шурман стане головним арбітром зустрічі, лайнсменами будуть Віктор Матяш і Віктор Нижник, а четвертим арбітром – Клим Заброда.