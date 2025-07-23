Две украинские бригады судей получили назначения на матчи Лиги конференций
Дмитрий Панчишин и Денис Шурман будет обслуживать поединки Q2 ЛК
Оголошені призначення арбітрів на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Дві українські суддівські бригади отримали право працювати на єврокубкових поєдинках.
Матч «Сараєво» (Боснія і Герцеговина) – «Університатя Крайова» (Румунія), що відбудеться 24 липня, судитиме команда на чолі з Дмитром Панчишиним. Йому асистуватимуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький, а роль четвертого арбітра виконає Дмитро Кубряк.
Цікаво, що в складі румунського клубу грають двоє українських футболістів – Павло Ісенко та Олександр Романчук.
Інша українська бригада працюватиме на поєдинку «Будучност» (Чорногорія) – «Мілсамі» (Молдова), який пройде 23 липня. Денис Шурман стане головним арбітром зустрічі, лайнсменами будуть Віктор Матяш і Віктор Нижник, а четвертим арбітром – Клим Заброда.
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