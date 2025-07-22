Украинская бригада арбитров получила назначения на матч квалификации ЛЧ

Украинская бригада арбитров получила назначение на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 между кипрским «Пафосом» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Встреча состоится 22 июля в 20:00 по киевскому времени.

Главным арбитром поединка назначен Николай Балакин. Ему на линиях будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери выполнит Виталий Романов.

Система видеоповторов VAR также будет под наблюдением украинцев – за нее будут отвечать Виктор Копиевский и его помощник Алексей Деревинский.

Интересно, что согласно жеребьевке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, победитель пары «Пафос» – «Маккаби» Т-А сыграет с сильнейшим в дуэли «Динамо» Киев – «Хамрун Спартанс». В случае поражения украинского клуба на втором этапе – он попадет в третий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с проигравшим из этой же пары.