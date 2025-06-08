Назван лучший арбитр Украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/25

После завершения сезона Украинская Премьер-лига традиционно провела опрос среди клубов, определивших лауреатов в ключевых номинациях.

По итогам голосования звание лучшего арбитра сезона 2024/25 получил Николай Балакин из Киевской области.

В тройку лидеров также вошли Виталий Романов (Днепр) и Владимир Новохатний (Черкасская область).

Николай Балакин дебютировал в УПЛ 18 июля 2015 года и с тех пор обслужил 101 матч элитного дивизиона.