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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 20:32 | Обновлено 08 июня 2025, 21:05
489
0

Назван лучший арбитр Украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/25

Николай Балакин признан лучшим судьей в сезоне

08 июня 2025, 20:32 | Обновлено 08 июня 2025, 21:05
489
0
Назван лучший арбитр Украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/25
УПЛ. Николай Балакин

После завершения сезона Украинская Премьер-лига традиционно провела опрос среди клубов, определивших лауреатов в ключевых номинациях.

По итогам голосования звание лучшего арбитра сезона 2024/25 получил Николай Балакин из Киевской области.

В тройку лидеров также вошли Виталий Романов (Днепр) и Владимир Новохатний (Черкасская область).

Николай Балакин дебютировал в УПЛ 18 июля 2015 года и с тех пор обслужил 101 матч элитного дивизиона.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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