Украина. Премьер лига08 июня 2025, 20:32 | Обновлено 08 июня 2025, 21:05
489
0
Назван лучший арбитр Украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/25
Николай Балакин признан лучшим судьей в сезоне
08 июня 2025, 20:32 | Обновлено 08 июня 2025, 21:05
489
0
После завершения сезона Украинская Премьер-лига традиционно провела опрос среди клубов, определивших лауреатов в ключевых номинациях.
По итогам голосования звание лучшего арбитра сезона 2024/25 получил Николай Балакин из Киевской области.
В тройку лидеров также вошли Виталий Романов (Днепр) и Владимир Новохатний (Черкасская область).
Николай Балакин дебютировал в УПЛ 18 июля 2015 года и с тех пор обслужил 101 матч элитного дивизиона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2025, 07:50 2
Джанлуиджи вспомнил свое удаление в матче с «Реалом»
Футбол | 08 июня 2025, 21:25 7
Трансфер украинского вингера будет стоить не менее 22 млн евро
Футбол | 08.06.2025, 07:15
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Футбол | 08.06.2025, 17:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2025, 03:27 2
07.06.2025, 08:15 17
07.06.2025, 14:17 1
08.06.2025, 00:33 122
08.06.2025, 06:23 3
08.06.2025, 09:41 12
07.06.2025, 00:23 18
07.06.2025, 19:07 68