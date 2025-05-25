Ванат забил 17 мячей. Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром УПЛ
Нападающий выиграл гонку боюмбардиров второй сезон подряд
Форвард «Динамо» Владислав Ванат во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Нападающий киевского клуба завершил сезон 2024/25 с 17 голами в 28 матчах УПЛ, два из которых реализовал с пенальти. Этот результат позволил ему опередить ближайшего преследователя – форварда «Кривбасса» Егора Твердохлеба, забившего 14 мячей.
Это уже второй сезон подряд, когда Ванат выигрывает бомбардирскую гонку. В чемпионате 2023/24 он записал на свой счет 14 голов в 27 матчах, а годом ранее – 12 мячей в 25 встречах.
Профессиональная карьера нападающего началась с аренды в одесском «Черноморце» в сезоне 2021/22, где он отметился тремя голами в 17 матчах. Дебют в Премьер-лиге состоялся еще в мае 2021 года – в игре против «Колоса».
Также Ванат до сих пор удерживает рекорд молодежного первенства Украины, где в сезоне 2020/21 забил 26 мячей – больше всех за историю турнира.
Список лучших бомбардиров УПЛ сезона 2024/25
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