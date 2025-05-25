Ванат забил 17 мячей. Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром УПЛ

Форвард «Динамо» Владислав Ванат во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Нападающий киевского клуба завершил сезон 2024/25 с 17 голами в 28 матчах УПЛ, два из которых реализовал с пенальти. Этот результат позволил ему опередить ближайшего преследователя – форварда «Кривбасса» Егора Твердохлеба, забившего 14 мячей.

Это уже второй сезон подряд, когда Ванат выигрывает бомбардирскую гонку. В чемпионате 2023/24 он записал на свой счет 14 голов в 27 матчах, а годом ранее – 12 мячей в 25 встречах.

Профессиональная карьера нападающего началась с аренды в одесском «Черноморце» в сезоне 2021/22, где он отметился тремя голами в 17 матчах. Дебют в Премьер-лиге состоялся еще в мае 2021 года – в игре против «Колоса».

Также Ванат до сих пор удерживает рекорд молодежного первенства Украины, где в сезоне 2020/21 забил 26 мячей – больше всех за историю турнира.

Список лучших бомбардиров УПЛ сезона 2024/25