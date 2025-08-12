ФОТО. Красавица, из-за которой Швайнштайгер развелся с Иванович
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер официально развелись
Экс-теннисистка Ана Иванович и легенда футбола Бастиан Швайнштайгер официально развелись после девяти лет брака.
Причиной стали непримиримые разногласия, о чем сообщил адвокат Иванович.
По словам подруги Аны, решение приняли еще до того, как Бастиан начал появляться с другими женщинами.
Особняк на Майорке остался Иванович, а троих сыновей супруги будут воспитывать вместе.
Медиа пишут, что Швайнштайгер сейчас живет с новой избранницей Сильвой Капитановой, новоявленную пару уже сфотографировали на отдыхе в Греции.
Именно она, по данным источников, стала причиной краха одного из самых гармоничных союзов в спорте.
