ФОТО. Легенда МЮ рассказал, почему больше не может играть в футбол

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, почему не играет в матчах легенд.

54-летний ирландец, выигравший с «МЮ» 17 трофеев, сейчас работает экспертом на Sky Sports и ITV Sport.

Его прощальный матч прошел в 2006 году при 70 тысячах зрителей, но с тех пор он отклоняет приглашения на подобные игры.

Легендарный ирландец объяснил: «Я не в форме. Я очень далек от хорошей формы. Мой уровень физической подготовки, если честно, очень, очень стыдный.

То, что я не набрал много лишнего веса, вовсе не значит, что я в форме. Я, по сути, не смог бы бегать. Скажем так: за последние годы меня несколько раз приглашали сыграть в матчах легенд или как их там называют.

Но мне было бы очень тяжело – я просто не смог бы передвигаться по полю. Слишком много проблем с травмами.

Я стараюсь питаться более-менее правильно и, конечно, слежу за тем, чтобы не набирать слишком много веса.

Но я точно не в состоянии пробежать хотя бы немного. Иногда кручу педали на велосипеде», – рассказал 54-летний ирландец.