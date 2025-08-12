ФОТО. Динамо провело разминку перед игрой с Пафосом в квалификации ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 августа 2025, 19:54 | Обновлено 12 августа 2025, 20:08
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле пройдет матч Q3 Лиги чемпионов

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо провело разминку перед матчем квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
