Лига чемпионов12 августа 2025, 19:54 | Обновлено 12 августа 2025, 20:08
ФОТО. Динамо провело разминку перед игрой с Пафосом в квалификации ЛЧ
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле пройдет матч Q3 Лиги чемпионов
Киевское Динамо провело разминку перед матчем квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
ФОТО. Динамо провело разминку перед игрой с Пафосом в квалификации ЛЧ
