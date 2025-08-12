Ровно 22 года назад Роналду стал «красным дьяволом»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 августа 2025, 17:58 | Обновлено 12 августа 2025, 18:32
Португальский нападающий стал игроком «МЮ» за 19 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

22 года назад португальский нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

12 августа 2003 года Роналду перешел из «Спортинга» в состав «красных дьяволов» за 19 миллионов евро.

В целом португалец выступал в составе манчестерского клуба в периоды с 2003 по 2009 и с 2021 по конец 2022 года. За прошедшее время Роналду провел в составе «МЮ» 346 матчей, забил 145 голов, отдал 72 результативные передачи, завоевал 9 трофеев и получил по одному «Золотому мячу» и «Золотой бутсе».

Если учитывать только первый период выступлений Криштиану в английском клубе, он сыграл 292 матча, в которых отличился 118 забитыми мячами и 70 ассистами.

Трофеи Роналду за Манчестер Юнайтед

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Англии (3)
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии
  • Кубок английской лиги (2)
  • Клубный чемпионат мира

Также сегодня 21 год назад камерунский нападающий Самюэль Это'о официально стал игроком «Барселоны», а ровно два года назад английский форвард Гарри Кейн присоединился к рядам «Баварии».

Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Криштиану Роналду трансферы АПЛ финансы статистика в этот день Самюэль Это'о Барселона Гарри Кейн Бавария
