Ровно 22 года назад Роналду стал «красным дьяволом»
Португальский нападающий стал игроком «МЮ» за 19 миллионов евро
22 года назад португальский нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
12 августа 2003 года Роналду перешел из «Спортинга» в состав «красных дьяволов» за 19 миллионов евро.
В целом португалец выступал в составе манчестерского клуба в периоды с 2003 по 2009 и с 2021 по конец 2022 года. За прошедшее время Роналду провел в составе «МЮ» 346 матчей, забил 145 голов, отдал 72 результативные передачи, завоевал 9 трофеев и получил по одному «Золотому мячу» и «Золотой бутсе».
Если учитывать только первый период выступлений Криштиану в английском клубе, он сыграл 292 матча, в которых отличился 118 забитыми мячами и 70 ассистами.
Трофеи Роналду за Манчестер Юнайтед
- Лига чемпионов
- Чемпионат Англии (3)
- Кубок Англии
- Суперкубок Англии
- Кубок английской лиги (2)
- Клубный чемпионат мира
Также сегодня 21 год назад камерунский нападающий Самюэль Это'о официально стал игроком «Барселоны», а ровно два года назад английский форвард Гарри Кейн присоединился к рядам «Баварии».
It's been 22 years since Man United signed Cristiano Ronaldo 🔴— OneFootball (@OneFootball) August 12, 2025
His first stint in Manchester saw him win three Premier Leagues, one Champions League, countless domestic cups... and of course, his first Ballon d'Or 😏🏆 pic.twitter.com/wpdKmYUKMG
📅 On this day, 21 years ago, Samuel Eto'o joined Barcelona from Mallorca for €24M! ✍️🇨🇲— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 12, 2025
He scored 130 goals in 199 appearances for the club and won 8 trophies. 🏆⚽️ pic.twitter.com/qu7vV2nCjO
It’s been two years since Bayern Munich signed Harry Kane from Tottenham 🤩— Football on TNT Sports (@footballontnt)
96 games
85 goals ⚽️
26 assists 🎯
2x Golden Boots 🥾
1x Bundesliga title 🏆 pic.twitter.com/ReubKgutyZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:00 по Киеву
Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе