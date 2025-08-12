Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 августа 2025, 19:23
348
4

Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»

Бывший главный тренер столичного клуба не верит в камбэк киевлян

12 августа 2025, 19:23 |
348
4
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы столичного клуба в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса»:

«Камбэк? Не будет такого. Эта команда не сможет. Как говорится, рожденный ползать не сможет летать. Когда у динамовцев были соперники вроде сборной хлебокомбината и чего-то подобного, то было по-другому. Скорости нет, мяч на месте – о-о-о, класс! А здесь более-менее серьезный противник – и все сказывается.

Ничего не будет, я заранее говорю. Наши у кипрской команды не выиграют. Скажите мне: за счет чего «Динамо» с такой игрой может победить? Я лично не вижу».

Динамо Киев Йожеф Сабо Пафос Лига чемпионов инсайд Пафос - Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Ответить
+1
AK.228
Да что ж он злой такой 😂😂
Ответить
0
era
Мудра людина..Підтримую..Мафія суркіса не пройде далі..
Ответить
0
Перець
Щось їжака останнім часом забагато
Ответить
-1
