Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы столичного клуба в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса»:

«Камбэк? Не будет такого. Эта команда не сможет. Как говорится, рожденный ползать не сможет летать. Когда у динамовцев были соперники вроде сборной хлебокомбината и чего-то подобного, то было по-другому. Скорости нет, мяч на месте – о-о-о, класс! А здесь более-менее серьезный противник – и все сказывается.

Ничего не будет, я заранее говорю. Наши у кипрской команды не выиграют. Скажите мне: за счет чего «Динамо» с такой игрой может победить? Я лично не вижу».