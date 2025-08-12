Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Динамо тяжело будет обыграть киприотов»
12 августа 2025, 16:56 | Обновлено 12 августа 2025, 16:57
Йожеф САБО: «Динамо тяжело будет обыграть киприотов»

Перед ответным матчем как не вспомнить поговорку «пан или пропал»

Йожеф САБО: «Динамо тяжело будет обыграть киприотов»
Йожеф Сабо

Сегодня киевские динамовцы сыграют повторный матч с кипрским «Пафосом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Перед командой Александра Шовковского стоит непростая задача: одержать победу, компенсировав один пропущенный мяч в первом, выездном поединке.

Своими ожиданиями от игры с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок, а затем и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо.

– В своем комментарии о первой игре вы сказали: хорошо, что киприоты не забили нам еще два-три мяча. Разве это не шанс для «Динамо» с меньшими усилиями исправить положение?

– Не будет такого. Эта команда не сможет. Как говорится, рожденный ползать не сможет летать. Когда у динамовцев были соперники вроде сборной хлебокомбината и чего-то подобного, то было по-другому. Скорости нет, мяч на месте – о-о-о, класс! А здесь более-менее серьезный противник – и все сказывается. Ведь футболисты «Пафоса» успели где-то поиграть, и по их действиям видно, что в техническом плане они, как и тренер, молодцы. Они полностью переиграли «Динамо». Полностью. У нас за всю игру с реальными моментами было плохо. Ну, Бражко ударил, да. Попал бы он в ворота – может, и забил бы. А еще Ванат бил головой, и Дубинчак в перекладину попал – и все. Хотя Дубинчак был обязан отдать мяч направо, а не бить сам.

– Как думаете, сложится ли ответная игра для «Динамо»?

– Ничего не будет, я заранее говорю. Наши у кипрской команды не выиграют. Скажите мне: за счет чего «Динамо» с такой игрой может победить? Я лично не вижу. Я уважаю Ярмоленко, у которого в первом матче был момент, когда он продвинулся внутрь и ударил по воротам. Мог забить, но... Больше ничего продуктивного в его действиях я не увидел. Нужен такой игрок, какой у меня в команде – как в «Динамо», так и в сборной Украины, был Лужный. Он гонял всех по полю. А что Буяльский, что Пихаленок? Одно и то же. Они свободные художники, а им киприоты не давали ничего сделать. Что тут еще сказать?

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Перець
Це ж треба так не любити свій рідний клуб
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Злопамятный человек, ну так вы сами с Базилевичем виноваты тогда были, надо было тогда думать и не выперли бы вас с позором.
Для чего мстить я не знаю.
Ты ж в этом клубе имя себе сделал.
Никогда таких.людей не понимал
Ответить
+2
Bond.v.v.
Діду тільки не дивись гру бо на пульті всі кнопки постираєш вкл,  викл. 
Ответить
+2
dudigo78
Подивився статистику. Хто кого там переграв? Старість це дуже сумно. Трамп, пуйло, Сабо...
Ответить
+1
DK2025
Великий прогнозист ёжик. Все его прогнозы - сами знаете за чьи деньги. И никогда не признает, что он ошибся. Так и здесь будет. А, в случае чего, скажет: "А как такую команду, как Пафос вообще допустили к отбору в Лигу Чемпионов?!" Да, ёжик? Ведь всех, кто проигрывает Динамо, нельзя было допускать к отбору...
Ответить
+1
batistuta
Орбан все знає і никому нічого не ліже, як інші...
Ответить
-1
