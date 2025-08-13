Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Франция
13 августа 2025, 17:15 |
322
0

Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ

Даниил Игнатенко очень рад за своего соотечественника

13 августа 2025, 17:15 |
322
0
Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
ФК ПСЖ. Илья Забарный

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко, который сейчас выступает за словацкий «Слован», прокомментировал переход украинского центрального защитника Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен».

– Каковы Ваши общие впечатления от этого трансфера? Удастся ли Илье полностью раскрыть свой потенциал в «ПСЖ»?

– Я очень рад за него, он заслужил этот переход своей работой и самоотдачей на поле. Думаю, у него все получится, я уверен в этом. Ему всего 22 года, но в свои 22 года он очень опытный защитник, сильный физически, неуступчивый и, самое главное, очень подготовлен ментально.

– Какие главные вызовы перед ним как игроком защиты, наверное, сильнейшей команды Франции могут возникнуть?

– Самым главным вызовом для него сейчас будет завоевать место в основном составе. В «ПСЖ» очень хорошие центральные защитники, но я не думаю, что для Ильи это будет проблемой. С его футбольными качествами и мышлением у него есть все для того, чтобы играть на ведущих ролях обороны.

По теме:
Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?
Защитник ПСЖ: «Забарный? Он поможет нам в течение сезона»
Слован – Кайрат – 1:0 (пен. 3:4). Драма в Братиславе. Видео гола и обзор
ПСЖ Илья Забарный Даниил Игнатенко Слован Братислава
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 23
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12 августа 2025, 23:06 4
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»

Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу

ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
Футбол | 13.08.2025, 16:56
ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13.08.2025, 10:30
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 11
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12.08.2025, 01:15 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем