Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Даниил Игнатенко очень рад за своего соотечественника
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко, который сейчас выступает за словацкий «Слован», прокомментировал переход украинского центрального защитника Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен».
– Каковы Ваши общие впечатления от этого трансфера? Удастся ли Илье полностью раскрыть свой потенциал в «ПСЖ»?
– Я очень рад за него, он заслужил этот переход своей работой и самоотдачей на поле. Думаю, у него все получится, я уверен в этом. Ему всего 22 года, но в свои 22 года он очень опытный защитник, сильный физически, неуступчивый и, самое главное, очень подготовлен ментально.
– Какие главные вызовы перед ним как игроком защиты, наверное, сильнейшей команды Франции могут возникнуть?
– Самым главным вызовом для него сейчас будет завоевать место в основном составе. В «ПСЖ» очень хорошие центральные защитники, но я не думаю, что для Ильи это будет проблемой. С его футбольными качествами и мышлением у него есть все для того, чтобы играть на ведущих ролях обороны.
