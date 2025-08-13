Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко, который сейчас выступает за словацкий «Слован», прокомментировал переход украинского центрального защитника Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен».

– Каковы Ваши общие впечатления от этого трансфера? Удастся ли Илье полностью раскрыть свой потенциал в «ПСЖ»?

– Я очень рад за него, он заслужил этот переход своей работой и самоотдачей на поле. Думаю, у него все получится, я уверен в этом. Ему всего 22 года, но в свои 22 года он очень опытный защитник, сильный физически, неуступчивый и, самое главное, очень подготовлен ментально.

– Какие главные вызовы перед ним как игроком защиты, наверное, сильнейшей команды Франции могут возникнуть?

– Самым главным вызовом для него сейчас будет завоевать место в основном составе. В «ПСЖ» очень хорошие центральные защитники, но я не думаю, что для Ильи это будет проблемой. С его футбольными качествами и мышлением у него есть все для того, чтобы играть на ведущих ролях обороны.