ФОТО. Шахтер взял курс на Краков, где сыграет с Панатинаикосом
Матч состоится 14 августа в 21:00 по киевскому времени
12 августа донецкий «Шахтер» отправился в Краков на второй матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Соперником «горняков» станет греческий «Панатинаикос», с которым команда сыграла 0:0 на прошлой неделе.
Путь в польский город «Шахтер» преодолеет автобусом.
В первом квалификационном раунде украинская команда одержала убедительную победу над финским «Ильвесом» (6:0, 0:0), далее подопечные Арды Турана обыграли турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).
Победитель пары «Шахтер» – «Панатинаикос» встретится с турецким «Самсунспором» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.
Неудачник же этой пары сыграет в следующем раунде Лиги конференций против команды, которая проигрывает в противостоянии «Серветт» (Швейцария) - «Утрехт» (Нидерланды).
