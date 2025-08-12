Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ман Юнайтед представил третий комплект формы на следующий сезон
Англия
12 августа 2025, 15:22 |
269
0

ФОТО. Ман Юнайтед представил третий комплект формы на следующий сезон

«Красные дьяволы» вместе с Adidas выпустили новый стильный комплект

12 августа 2025, 15:22 |
269
0
ФОТО. Ман Юнайтед представил третий комплект формы на следующий сезон
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» вместе с Adidas официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.

Новая экипировка выполнена в стиле одного из самых знаковых комплектов в истории клуба с 90-х. Форма сделана в черном цвете с желтыми и синими акцентами на воротнике и полосках. Также она содержит логотипы клуба, бренда Adidas и спонсора Snapdragon.

По итогам сезона 2024/25 «красные дьяволы» финишировали на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 42 очка (11 побед, 9 ничьих, 18 поражений). Кроме того, «МЮ» сыграл в финале Лиги Европы против «Тоттенхэма», но завоевать трофей не смог (0:1).

ФОТО. Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
Сколько Борнмут заработал на продаже защитников в летнее трансферное окно?
фото adidas чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12 августа 2025, 05:44 6
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму

В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего

Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Футбол | 12 августа 2025, 15:49 0
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»

Невертон раскритиковал себя и команду за ничью в УПЛ

Забарный прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Футбол | 12.08.2025, 11:30
Забарный прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Забарный прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Другие виды | 11.08.2025, 19:55
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем