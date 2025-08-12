ФОТО. Ман Юнайтед представил третий комплект формы на следующий сезон
«Красные дьяволы» вместе с Adidas выпустили новый стильный комплект
«Манчестер Юнайтед» вместе с Adidas официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.
Новая экипировка выполнена в стиле одного из самых знаковых комплектов в истории клуба с 90-х. Форма сделана в черном цвете с желтыми и синими акцентами на воротнике и полосках. Также она содержит логотипы клуба, бренда Adidas и спонсора Snapdragon.
По итогам сезона 2024/25 «красные дьяволы» финишировали на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 42 очка (11 побед, 9 ничьих, 18 поражений). Кроме того, «МЮ» сыграл в финале Лиги Европы против «Тоттенхэма», но завоевать трофей не смог (0:1).
ФОТО. Третий комплект формы Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26
Manchester United and Adidas have released their third kit for the 2025/26 season 🤩— Pubity Sport (@pubitysport) August 12, 2025
The kit reimagines one of the most iconic kits in Manchester United’s history from the 90s 🔥 pic.twitter.com/NZ454GWMki
Man Utd drop a retro-inspired reimagining as their third kit for 25/26! ⚫🟡🔵 pic.twitter.com/4biq48nrQV— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 12, 2025
