Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
Франция
12 августа 2025, 15:51 | Обновлено 12 августа 2025, 16:21
2262
0

Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо

У Ильи будут все шансы превзойти Заварова

12 августа 2025, 15:51 | Обновлено 12 августа 2025, 16:21
2262
0
Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
ФК ПСЖ

Илья Забарный перебрался из Борнмута в состав ПСЖ и в момент дебюта в Лиге 1 станет 13-м украинцем в истории, который сыграет в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству матчей во французской лиге среди представителей Украины удерживает легендарный хавбек Динамо Александр Заваров, который играл за Нанси, проведя 58 матчей.

Среди тех, кто играл во Франции в последние годы, стоит отметить Руслана Малиновского, Эдуарда Соболя, Даниила Игнатенко и Николая Кухаревича.

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают вариант с приглашением Доннаруммы
ВИДЕО. Первые слова Забарного после подписания контракта с ПСЖ
ВИДЕО. Забарный с женой прибыли на презентацию ПСЖ
ПСЖ Илья Забарный Александр Заваров Лига 1 (Франция)
Иван Зинченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 15:41 0
Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12 августа 2025, 14:40 15
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Другие виды | 11.08.2025, 19:55
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футбол | 11.08.2025, 20:06
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 17
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 8
Бокс
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 487
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем