Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо

Илья Забарный перебрался из Борнмута в состав ПСЖ и в момент дебюта в Лиге 1 станет 13-м украинцем в истории, который сыграет в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству матчей во французской лиге среди представителей Украины удерживает легендарный хавбек Динамо Александр Заваров, который играл за Нанси, проведя 58 матчей.

Среди тех, кто играл во Франции в последние годы, стоит отметить Руслана Малиновского, Эдуарда Соболя, Даниила Игнатенко и Николая Кухаревича.