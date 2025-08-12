Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ

Кирилл Токар заявлен за киевский гранд в УПЛ

12 августа 2025, 13:07
1389
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
ФК Динамо Киев.

Киевское «Динамо» официально дозаявило юного форварда Кирилла Токаря на сезон Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает сайт организации.

Юный футболист, родившийся в 2008 году, раньше воспитывался в ДАФ Днепр. Токар начнет свою карьеру в столичном клубе с выступлений за вторую команду Динамо, выступающую в чемпионате U-19. Его основная позиция – центральный форвард.

Ранее сообщалось, что Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ.

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ

Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
