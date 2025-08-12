Украина. Премьер лига12 августа 2025, 13:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
Кирилл Токар заявлен за киевский гранд в УПЛ
12 августа 2025, 13:07 |
Киевское «Динамо» официально дозаявило юного форварда Кирилла Токаря на сезон Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает сайт организации.
Юный футболист, родившийся в 2008 году, раньше воспитывался в ДАФ Днепр. Токар начнет свою карьеру в столичном клубе с выступлений за вторую команду Динамо, выступающую в чемпионате U-19. Его основная позиция – центральный форвард.
Ранее сообщалось, что Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ.
Ну всьо до ЛЧ готові.
