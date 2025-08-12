Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ФОТО. «Улицы не забудут». АПЛ отреагировала на переход Забарного в ПСЖ

Украинский защитник провел 2.5 сезона в «Борнмуте»

ФОТО. «Улицы не забудут». АПЛ отреагировала на переход Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

На переход 22-летнего футболиста отреагировал официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в сети Twitter. Сразу после объявления трансфера пресс-служба АПЛ опубликовала фото, на котором изобразила прошлогоднюю линию защиты «Борнмута», которая в полном составе перешла в топовые клубы этим летом.

«Улицы не забудут защиту «Борнмута», которая этим летом полностью перешла в другие команды», – подписали публикацию в АПЛ.

ФОТО. «Улицы не забудут». АПЛ отреагировала на переход Забарного в ПСЖ

трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Английская Премьер-лига
