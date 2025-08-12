Бывший защитник Динамо нашел причину поражения киевлян в матче с Пафосом
Анатолий Демьяненко – о фиаско «бело-синих» в Лиге чемпионов
Экс-игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко проанализировал первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Пафосом». Анатолий назвал причину неудачного результата киевлян в матче (0:1).
«Все просто, киевляне пропустили контратаку соперника. Значит, где-то не хватило концентрации. Повторюсь, «Пафос» – хорошая команда, в её составе есть квалифицированные легионеры, которые задают тон. Они недаром стали чемпионами Кипра», – сказал Демьяненко.
Второй матч между клубами состоится 12 августа в кипрском Лимассоле, стартовый свисток прозвучит в 20:00.
