Лига чемпионов
12 августа 2025, 10:21 |
Бывший защитник Динамо нашел причину поражения киевлян в матче с Пафосом

Анатолий Демьяненко – о фиаско «бело-синих» в Лиге чемпионов

ФК Динамо Киев

Экс-игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко проанализировал первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Пафосом». Анатолий назвал причину неудачного результата киевлян в матче (0:1).

«Все просто, киевляне пропустили контратаку соперника. Значит, где-то не хватило концентрации. Повторюсь, «Пафос» – хорошая команда, в её составе есть квалифицированные легионеры, которые задают тон. Они недаром стали чемпионами Кипра», – сказал Демьяненко.

Второй матч между клубами состоится 12 августа в кипрском Лимассоле, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Динамо Киев Анатолий Демьяненко Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос
