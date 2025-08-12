Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Игра киевлян с Пафосом не принесла удовольствия»
Лига чемпионов
12 августа 2025, 09:58 | Обновлено 12 августа 2025, 10:01
125
0

Легенда Динамо: «Игра киевлян с Пафосом не принесла удовольствия»

Анатолий Демьяненко высказался о первой игре Q3 Лиги чемпионов

12 августа 2025, 09:58 | Обновлено 12 августа 2025, 10:01
125
0
Легенда Динамо: «Игра киевлян с Пафосом не принесла удовольствия»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мыслями по поводу первого матча «бело-синих» против «Пафоса» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Киевский клуб уступил со счетом 0:1.

В принципе, да, я был шокирован. Мне и игра в исполнении киевлян не принесла удовлетворения. Хотя моменты были, нужно было забивать. Реализация у динамовцев хромает на обе ноги. Теперь придется отыгрываться, причем, на чужом поле.

Впрочем, сопернику нужно отдать должное, они хорошо выбегали в контратаки. Кипр подтягивается в своем футбольном развитии, просто так их не обыграешь, необходимо выкладываться на 100 процентов.

По теме:
Бывший защитник Динамо нашел причину поражения киевлян в матче с Пафосом
Легенда Динамо дал совет Шовковскому перед Пафосом: «Почему позор сразу?»
«Уважаем соперника». Игрок Пафоса – о втором матче с Динамо
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Анатолий Демьяненко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11 августа 2025, 19:48 3
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик

Мозес – о Флойде Мейвезре

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11 августа 2025, 17:07 180
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил

Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Футбол | 11.08.2025, 19:48
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
От аутсайдера Франции до триумфатора Лиги чемпионов. ПСЖ празднует 55-летие
Футбол | 12.08.2025, 08:30
От аутсайдера Франции до триумфатора Лиги чемпионов. ПСЖ празднует 55-летие
От аутсайдера Франции до триумфатора Лиги чемпионов. ПСЖ празднует 55-летие
Три английских клуба интересуются Довбиком
Футбол | 12.08.2025, 03:25
Три английских клуба интересуются Довбиком
Три английских клуба интересуются Довбиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 11
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 6
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем