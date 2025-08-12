Легенда Динамо: «Игра киевлян с Пафосом не принесла удовольствия»

Бывший игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мыслями по поводу первого матча «бело-синих» против «Пафоса» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Киевский клуб уступил со счетом 0:1.

В принципе, да, я был шокирован. Мне и игра в исполнении киевлян не принесла удовлетворения. Хотя моменты были, нужно было забивать. Реализация у динамовцев хромает на обе ноги. Теперь придется отыгрываться, причем, на чужом поле.

Впрочем, сопернику нужно отдать должное, они хорошо выбегали в контратаки. Кипр подтягивается в своем футбольном развитии, просто так их не обыграешь, необходимо выкладываться на 100 процентов.