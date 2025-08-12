Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 августа 2025, 10:47 | Обновлено 12 августа 2025, 10:51
Барселона получила трансферное предложение от клуба Серии А

Иньяки Пенья оказался в списке пожеланий «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Итальянский клуб «Комо» сделал первый шаг по трансферу 26-летнего вратаря «Барселоны» Иняки Пеньи.

Представитель Серии А направил каталонскому клубу официальное предложение, условия сделки пока неизвестны.

Иняки – единственный кандидат, которого рассматривает «Комо» на позицию вратаря. Тем не менее, в услугах Пеньи заинтересованы и другие клубы Европы.

Летом следующего года Пенья стал свободным агентом, если каталонцы не продлят контракт с голкипером.

На счету голкипера 45 матчей в составе каталонского клуба, в которых лишь в 11 поединках Пенья отыграл на ноль.

Ранее «Комо» провел товарищеский матч с «Барселоной», в котором итальянцы уступили со счётом 0:5.

Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Иньяки Пенья Комо чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
