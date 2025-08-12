Барселона получила трансферное предложение от клуба Серии А
Иньяки Пенья оказался в списке пожеланий «Комо»
Итальянский клуб «Комо» сделал первый шаг по трансферу 26-летнего вратаря «Барселоны» Иняки Пеньи.
Представитель Серии А направил каталонскому клубу официальное предложение, условия сделки пока неизвестны.
Иняки – единственный кандидат, которого рассматривает «Комо» на позицию вратаря. Тем не менее, в услугах Пеньи заинтересованы и другие клубы Европы.
Летом следующего года Пенья стал свободным агентом, если каталонцы не продлят контракт с голкипером.
На счету голкипера 45 матчей в составе каталонского клуба, в которых лишь в 11 поединках Пенья отыграл на ноль.
Ранее «Комо» провел товарищеский матч с «Барселоной», в котором итальянцы уступили со счётом 0:5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мозес – о Флойде Мейвезре
Нассер Аль-Хелаифи считает, что Илья внесет долгосрочный вклад