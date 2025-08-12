Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 августа 2025, 09:28 | Обновлено 12 августа 2025, 09:37
Шанс от Слота. Ливерпуль решил не продать проблемного вингера

Федерико Кьеза имеет возможность проявить себя

Шанс от Слота. Ливерпуль решил не продать проблемного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер Федерико Кьеза продолжает размышлять о своем будущем в «Ливерпуле».

27-летний футболист после одного сезона в Англии оказался под прицелом руководства в вопросе возможного ухода из команды.

Сам Федерико рассматривал варианты возвращения домой, а «Ливерпуль» планировал обменять Кьезу на нового игрока.

Однако перед началом нового сезона АПЛ главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот решил не спешить с решением, так как специалист видит в вингере значительный потенциал.

Контракт Кьезы рассчитан до лета 2028 года, поэтому Арне хочет дать ему шанс проявить себя.

Большую часть прошедшего сезона Федерико провел в лазарете с травмой. Несмотря на регулярные повреждения, футболисту удалось сыграть 14 матчей в составе «мерсисайдцев», забить два мяча и отдать два ассиста.

Андрей Витренко
