Шанс от Слота. Ливерпуль решил не продать проблемного вингера

Итальянский вингер Федерико Кьеза продолжает размышлять о своем будущем в «Ливерпуле».

27-летний футболист после одного сезона в Англии оказался под прицелом руководства в вопросе возможного ухода из команды.

Сам Федерико рассматривал варианты возвращения домой, а «Ливерпуль» планировал обменять Кьезу на нового игрока.

Однако перед началом нового сезона АПЛ главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот решил не спешить с решением, так как специалист видит в вингере значительный потенциал.

Контракт Кьезы рассчитан до лета 2028 года, поэтому Арне хочет дать ему шанс проявить себя.

Большую часть прошедшего сезона Федерико провел в лазарете с травмой. Несмотря на регулярные повреждения, футболисту удалось сыграть 14 матчей в составе «мерсисайдцев», забить два мяча и отдать два ассиста.