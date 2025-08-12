Шанс от Слота. Ливерпуль решил не продать проблемного вингера
Федерико Кьеза имеет возможность проявить себя
Итальянский вингер Федерико Кьеза продолжает размышлять о своем будущем в «Ливерпуле».
27-летний футболист после одного сезона в Англии оказался под прицелом руководства в вопросе возможного ухода из команды.
Сам Федерико рассматривал варианты возвращения домой, а «Ливерпуль» планировал обменять Кьезу на нового игрока.
Однако перед началом нового сезона АПЛ главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот решил не спешить с решением, так как специалист видит в вингере значительный потенциал.
Контракт Кьезы рассчитан до лета 2028 года, поэтому Арне хочет дать ему шанс проявить себя.
Большую часть прошедшего сезона Федерико провел в лазарете с травмой. Несмотря на регулярные повреждения, футболисту удалось сыграть 14 матчей в составе «мерсисайдцев», забить два мяча и отдать два ассиста.
