  Скрипник впервые отреагировал на трагическую смерть вингера Зари
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 07:42 | Обновлено 12 августа 2025, 07:43
Скрипник впервые отреагировал на трагическую смерть вингера Зари

Скрипник впервые отреагировал на трагическую смерть вингера Зари
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник высказался о трагической смерти 25-летнего вингера луганской команды Владимира Белоцерковца после матча против «Кудровки» (2:1) во втором туре УПЛ.

«Очень тяжелая неделя была для нас. Большая благодарность ребятам, завоевавшим в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какая бы сложная для нас она ни была. Вы видели, как было тяжело.

Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце. Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как она болит… Мы слышим выкрики болельщиков – «мужики». Это помогает», – резюмировал Скрипник.

Ранее сообщалось, что Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги.

По теме:
Карпаты назвали лучшего игрока в матче с Шахтером. Он спас львов
Тренер Кудровки: «В нас не верит никто, кроме нас самих»
НЕВЕРТОН: «Шахтер не должен давать забивать себе три мяча»
Владимир Белоцерковец смерть Виктор Скрипник Заря Луганск Кудровка Заря - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
