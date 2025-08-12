Скрипник впервые отреагировал на трагическую смерть вингера Зари

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник высказался о трагической смерти 25-летнего вингера луганской команды Владимира Белоцерковца после матча против «Кудровки» (2:1) во втором туре УПЛ.

«Очень тяжелая неделя была для нас. Большая благодарность ребятам, завоевавшим в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какая бы сложная для нас она ни была. Вы видели, как было тяжело.

Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце. Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как она болит… Мы слышим выкрики болельщиков – «мужики». Это помогает», – резюмировал Скрипник.

Ранее сообщалось, что Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги.