Без Мбаппе в топ-10. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Портал Zonal Sports обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Лидером по прежнему остается французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Вторая и третья строчки за футболистами «Барселоны» Ламином Ямалем и Рафиньей соответственно. Четвертое место досталось португальскому хавбеку «ПСЖ» Витинье, а пятерку закрыл египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Килиан Мбаппе в рейтинге фаворитов на «Золотой мяч» занял 14-е место.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Zonal Sports:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Рафинья (Бразилия, Барселона)

4. Витинья (Португалия, ПСЖ)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

8. Педри (Испания, Барселона)

9. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что главный фаворит на «Золотой мяч» выбрал игрока, который больше всего этого заслужил.