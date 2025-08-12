Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 августа 2025, 00:45 | Обновлено 12 августа 2025, 00:47
Конфликт необязателен. Французский журналист – про Забарного и Сафонова

Пьер Менес считает, что проблем между украинцем и россиянином не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес прокомментировал ситуацию с возможными совместными выступлениями в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного, который должен стать игроком парижского клуба в ближайшее время, и россиянина Матвея Сафонова:

«Главное – спросить обоих игроков, что они думают об этом. Мы должны спросить их – является ли для них проблемой наличие россиянина и украинца. Какую позицию каждый из них занимает в этом конфликте?

Если один из двух игроков почувствует, что это невыносимо, нам придется найти решение. Но нет ничего, что указывало бы на то, что эти два игрока не хотят жить вместе.

Мне нравится идея, что два человека, приехавшие из двух стран, которые находятся в состоянии конфликта, не обязательно находятся в состоянии конфликта друг с другом», – написал Менес в своем блоге.

