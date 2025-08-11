Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым
Франция
11 августа 2025, 18:21
Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым

Тибо Везириан – о ситуации с трансфером украинского защитника

Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым
L'Équipe. Илья Забарный и Матвей Сафонов

Французский журналист Тибо Везириан поделился мыслями о возможном сосуществовании в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного, который должен стать игроком парижского клуба в ближайшее время, и россиянина Матвея Сафонова.

«Я уже слышу, как некоторые объясняют, что с геополитической точки зрения в раздевалке не будет сумасшествия. Если оба не являются экстремистами, то нет никаких причин, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Разве что один из них или оба являются экстремистами... Но в таком случае, прежде чем делать такой трансфер, нужно реально все изучить, чтобы этого не произошло», – сказал Везириан на своем канале в Twitch.

Ранее в «ПСЖ» отреагировали на ситуацию с Забарным и Сафоновым.

Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мар'яна Безугла
Грати в одній команді з кацапом, це позор світового масштабу!
Ответить
+4
Xvalenok03
Если михалик играл в росийской команде, даже после начала войны, то почему забарный не может играть во французской команде?
Поживем, увидим. 
Тем более, что он еще не играет у французов
Ответить
-2
