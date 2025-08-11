Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым

Французский журналист Тибо Везириан поделился мыслями о возможном сосуществовании в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного, который должен стать игроком парижского клуба в ближайшее время, и россиянина Матвея Сафонова.

«Я уже слышу, как некоторые объясняют, что с геополитической точки зрения в раздевалке не будет сумасшествия. Если оба не являются экстремистами, то нет никаких причин, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Разве что один из них или оба являются экстремистами... Но в таком случае, прежде чем делать такой трансфер, нужно реально все изучить, чтобы этого не произошло», – сказал Везириан на своем канале в Twitch.

Ранее в «ПСЖ» отреагировали на ситуацию с Забарным и Сафоновым.