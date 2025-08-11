Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Это самый важный матч в карьере. Гецко рассказал об игре Динамо с Пафосом
Лига чемпионов
11 августа 2025, 23:55 | Обновлено 12 августа 2025, 00:04
Это самый важный матч в карьере. Гецко рассказал об игре Динамо с Пафосом

Экс-форвард сборной Украины верит, что киевская команда исправит ошибки

ФК Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как закончится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и украинским грандом «Динамо»:

«На мой взгляд, на прошлой неделе динамовцы были наказаны в Люблине за то, что вышли на поле недостаточно мотивированными. Надеюсь, что из поражения 0:1 были сделаны правильные выводы, и мы увидим в Лимасоле настоящее «Динамо», игроки которого будут настроены так, будто это самый важный поединок в их карьере.

Может ли повлиять на ход событий в Лимасоле высокая влажность? Не думаю, мне доводилось играть и тренироваться на Кипре, и какого-то дискомфорта не ощущал. Не стоит забывать, что у киевлян было время на акклиматизацию.

Уверен, что Александру Шовковскому удастся достучаться до своих подопечных, и они будут прекрасно понимать, насколько важен этот поединок. Тем более, что поддержка 12-го игрока будет обеспечена.

Я думаю, что все решится в основное время: динамовцы забьют дважды, а свои ворота сохранят неприкосновенными».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
