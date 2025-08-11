Это самый важный матч в карьере. Гецко рассказал об игре Динамо с Пафосом
Экс-форвард сборной Украины верит, что киевская команда исправит ошибки
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как закончится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и украинским грандом «Динамо»:
«На мой взгляд, на прошлой неделе динамовцы были наказаны в Люблине за то, что вышли на поле недостаточно мотивированными. Надеюсь, что из поражения 0:1 были сделаны правильные выводы, и мы увидим в Лимасоле настоящее «Динамо», игроки которого будут настроены так, будто это самый важный поединок в их карьере.
Может ли повлиять на ход событий в Лимасоле высокая влажность? Не думаю, мне доводилось играть и тренироваться на Кипре, и какого-то дискомфорта не ощущал. Не стоит забывать, что у киевлян было время на акклиматизацию.
Уверен, что Александру Шовковскому удастся достучаться до своих подопечных, и они будут прекрасно понимать, насколько важен этот поединок. Тем более, что поддержка 12-го игрока будет обеспечена.
Я думаю, что все решится в основное время: динамовцы забьют дважды, а свои ворота сохранят неприкосновенными».
