Забарный завершил медосмотр в ПСЖ. Известен результат
Илья подписал с парижанами контракт
22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
Борьбу за игрока выиграл триумфатор Лиги чемпионов «ПСЖ». Илья сегодня прибыл в Париж. Футболист успешно прошел медицинское обследование, результатом которого стало подписание между французами и украинцем контракта на пять лет.
Фабрицио Романо отметил, что Забарного уже можно считать футболистом «ПСЖ».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
🚨🔴🔵 Ilya Zabarnyi has completed his medical and can be considered as new Paris Saint-Germain player. pic.twitter.com/MZI4klVv6K— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
