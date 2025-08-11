Забарный завершил медосмотр в ПСЖ. Известен результат

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за игрока выиграл триумфатор Лиги чемпионов «ПСЖ». Илья сегодня прибыл в Париж. Футболист успешно прошел медицинское обследование, результатом которого стало подписание между французами и украинцем контракта на пять лет.

Фабрицио Романо отметил, что Забарного уже можно считать футболистом «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.