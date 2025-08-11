Хавбек, от которого избавился ЛНЗ, уехал играть в Израиль

Израильский клуб «Бней Иегуда» официально отрапортовал о подписании контракта с 25-летним центральным хавбеком Арадом Баром, с которым недавно расторг контракт черкасский ЛНЗ.

Подробности трудового соглашения Бара с «Бней Иегуда» не сообщаются.

Напомним, в начале 2024 года ЛНЗ заплатил за Бара 250 тысяч евро швейцарскому «Цюриху». За украинскую команду Арад провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

«Бней Иегуда» последние четыре сезона провел во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля, участником которого является и на сезон-2025/26.