Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек, от которого избавился ЛНЗ, уехал играть в Израиль
Другие новости
11 августа 2025, 22:23 |
413
0

Хавбек, от которого избавился ЛНЗ, уехал играть в Израиль

Арад Бар стал игроком клуба «Бней Иегуда»

11 августа 2025, 22:23 |
413
0
Хавбек, от которого избавился ЛНЗ, уехал играть в Израиль
facebook.com/bneiyehuda.official.page

Израильский клуб «Бней Иегуда» официально отрапортовал о подписании контракта с 25-летним центральным хавбеком Арадом Баром, с которым недавно расторг контракт черкасский ЛНЗ.

Подробности трудового соглашения Бара с «Бней Иегуда» не сообщаются.

Напомним, в начале 2024 года ЛНЗ заплатил за Бара 250 тысяч евро швейцарскому «Цюриху». За украинскую команду Арад провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

«Бней Иегуда» последние четыре сезона провел во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля, участником которого является и на сезон-2025/26.

По теме:
Забарный завершил медосмотр в ПСЖ. Известен результат
Клуб АПЛ, который хотел Ваната, нацелился на другого лидера сборной Украины
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Арад Бар ЛНЗ Черкассы Бней Иегуда трансферы свободный агент чемпионат Израиля по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11 августа 2025, 06:23 21
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера

Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта

Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Футбол | 11 августа 2025, 22:30 7
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось

Илья станет футболистом французского гранда

Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»
Футбол | 11.08.2025, 20:43
Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»
Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Наши врачи и медперсонал дают нам витамины»
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Бокс | 11.08.2025, 05:12
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 15
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем