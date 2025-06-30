Украина. Премьер лига30 июня 2025, 09:34 |
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ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
Арад Бар получил статус свободного агента
30 июня 2025, 09:34 |
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Черкасский ЛНЗ досрочно расторг контракт с 25-летним полузащитником Арадом Баром.
Контракт, который действовал до конца сезона-2025/26, прекращен с 1 июля нынешнего года, информирует портал Transfermarkt.
Бар перешел в ЛНЗ в январе 2024 года из швейцарского «Цюриха» за 250 тысяч евро. Сыграл за черкасскую команду 17 матчей (1 гол, 1 ассист).
С января нынешнего года Бар выступал в аренде в израильском «Маккаби» Петах-Тиква.
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