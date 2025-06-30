ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона

Черкасский ЛНЗ досрочно расторг контракт с 25-летним полузащитником Арадом Баром.

Контракт, который действовал до конца сезона-2025/26, прекращен с 1 июля нынешнего года, информирует портал Transfermarkt.

Бар перешел в ЛНЗ в январе 2024 года из швейцарского «Цюриха» за 250 тысяч евро. Сыграл за черкасскую команду 17 матчей (1 гол, 1 ассист).

С января нынешнего года Бар выступал в аренде в израильском «Маккаби» Петах-Тиква.