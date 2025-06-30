Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:34 |
322
0

ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона

Арад Бар получил статус свободного агента

30 июня 2025, 09:34 |
322
0
ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
ФК ЛНЗ. Арад Бар

Черкасский ЛНЗ досрочно расторг контракт с 25-летним полузащитником Арадом Баром.

Контракт, который действовал до конца сезона-2025/26, прекращен с 1 июля нынешнего года, информирует портал Transfermarkt.

Бар перешел в ЛНЗ в январе 2024 года из швейцарского «Цюриха» за 250 тысяч евро. Сыграл за черкасскую команду 17 матчей (1 гол, 1 ассист).

С января нынешнего года Бар выступал в аренде в израильском «Маккаби» Петах-Тиква.

transfermarkt.com

По теме:
Первый новичок. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал первого летнего новичка
Туран звонил двум игрокам Фенербахче. Лично приглашал перейти в Шахтер
Арад Бар ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ расторжение контракта свободный агент
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 22:12 24
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу

В финале наши девушки разгромили венгерок

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт
Футбол | 30 июня 2025, 09:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт

Евгений Шевченко покинул расположение «волков»

Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги
Футбол | 29.06.2025, 15:08
Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги
Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30.06.2025, 07:44
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 8
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
28.06.2025, 13:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем