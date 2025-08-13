Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ганс-Дитер ФЛИК: «Ямаль? Так больше продолжаться не может»
Испания
13 августа 2025, 00:40
Ганс-Дитер ФЛИК: «Ямаль? Так больше продолжаться не может»

Тренер – о Ламине

Ганс-Дитер ФЛИК: «Ямаль? Так больше продолжаться не может»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик ждет полной самоотдачи в новом сезоне от Ламина Ямаля. Тренер не хочет, чтобы игрок вел активную публичную жизнь, а сосредоточился только на футбольном поле.

«Так больше продолжаться не может», – сказал тренер Ямалю.

Во время разговора Флик также напомнил Ламину о важной детали – он носит десятый номер. Эта футболка не только символизирует футбольное качество, но и ответственность, примерное поведение и полную преданность команде.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
