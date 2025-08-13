Ганс-Дитер ФЛИК: «Ямаль? Так больше продолжаться не может»
Тренер – о Ламине
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик ждет полной самоотдачи в новом сезоне от Ламина Ямаля. Тренер не хочет, чтобы игрок вел активную публичную жизнь, а сосредоточился только на футбольном поле.
«Так больше продолжаться не может», – сказал тренер Ямалю.
Во время разговора Флик также напомнил Ламину о важной детали – он носит десятый номер. Эта футболка не только символизирует футбольное качество, но и ответственность, примерное поведение и полную преданность команде.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
