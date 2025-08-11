Будет три гола. Экс-игрок Динамо дал прогноз на матч Лиги чемпионов

12 августа состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и украинским грандом «Динамо».

Бывший игрок национальной сборной Украины и Динамо Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на повторное противостояние в Лимасоле.

«Неделю назад динамовцы не заслуживали поражения в Люблине. Убежден, что была проделана работа над допущенными ошибками, думаю, что придаст уверенности киевлянам и одержана большая победа в УПЛ над «Рухом».

Оправдали ожидания во Львове футболисты, которые имели меньше игровой практики, и все динамовцы, отправившиеся на Кипр, находятся в должном тонусе.

Склоняюсь к тому, что подопечные Александра Шовковского забьют быстрый гол, а во втором тайме, когда хозяева большие силы бросят вперед, отметятся еще дважды и завоюют путевку в следующий раунд».