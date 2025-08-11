Украина. Премьер лига11 августа 2025, 19:55 | Обновлено 11 августа 2025, 20:02
ВИДЕО. Джордан вывел Зарю вперед. Кудровка держалась недолго
Подопечные Виктора Скрипника быстро пришли в себя после пропущенного гола
11 августа 2025, 19:55 | Обновлено 11 августа 2025, 20:02
Луганская «Заря» пропустила от «Кудровки на 48-й минуте», но счет 1:1 держался недолго.
Уже на 56-й номинальные хозяева поля снова повели.
Жуниор Рейс сделал навесную передачу в штрафную гостей, а там Джордан головой переправил мяч в сетку ворот.
