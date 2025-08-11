Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Джордан вывел Зарю вперед. Кудровка держалась недолго
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 19:55 | Обновлено 11 августа 2025, 20:02
ВИДЕО. Джордан вывел Зарю вперед. Кудровка держалась недолго

Подопечные Виктора Скрипника быстро пришли в себя после пропущенного гола

ВИДЕО. Джордан вывел Зарю вперед. Кудровка держалась недолго
ФК Заря. Джордан

Луганская «Заря» пропустила от «Кудровки на 48-й минуте», но счет 1:1 держался недолго.

Уже на 56-й номинальные хозяева поля снова повели.

Жуниор Рейс сделал навесную передачу в штрафную гостей, а там Джордан головой переправил мяч в сетку ворот.

Жуниор Рейс сделал навесную передачу в штрафную гостей, а там Джордан головой переправил мяч в сетку ворот.

По теме:
ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Заря - Кудровка Андерсон Джордан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
