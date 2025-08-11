ВИДЕО. Джордан вывел Зарю вперед. Кудровка держалась недолго

Луганская «Заря» пропустила от «Кудровки на 48-й минуте», но счет 1:1 держался недолго.

Уже на 56-й номинальные хозяева поля снова повели.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жуниор Рейс сделал навесную передачу в штрафную гостей, а там Джордан головой переправил мяч в сетку ворот.