Украина. Премьер лига11 августа 2025, 18:42 | Обновлено 11 августа 2025, 18:57
ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед
Роман Саленко воспользовался ошибкой в защите соперника
11 августа 2025, 18:42 | Обновлено 11 августа 2025, 18:57
В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» встречается с «Кудровкой».
В первые минуты команды демонстрировали равную игру и лишь досадная ошибка игрока «Кудровки» привела к взятию ворот.
Игроки «Кудровки» потеряли у своих ворот Мичина и Саленко, последний точно пробил в ближний угол от голкипера.
