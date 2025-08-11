Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 18:42 | Обновлено 11 августа 2025, 18:57
527
0

ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед

Роман Саленко воспользовался ошибкой в защите соперника

11 августа 2025, 18:42 | Обновлено 11 августа 2025, 18:57
527
0
ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед
ФК Заря. Роман Саленко

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» встречается с «Кудровкой».

В первые минуты команды демонстрировали равную игру и лишь досадная ошибка игрока «Кудровки» привела к взятию ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки «Кудровки» потеряли у своих ворот Мичина и Саленко, последний точно пробил в ближний угол от голкипера.

По теме:
Заря – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Альмерия – Аль-Наср – 3:2. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Барселона – Комо – 5:0. Дубли Ямаля и Фермина. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кудровка Заря - Кудровка видео голов и обзор Роман Саленко Олег Саленко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
Футбол | 11 августа 2025, 18:22 0
Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?

Усман Дебеле начал «следить» за Ильей Забарным в Instagram

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 1
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11.08.2025, 17:07
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Бокс | 11.08.2025, 04:36
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 3
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 489
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 16
Баскетбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем