Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 17:01 | Обновлено 11 августа 2025, 17:02
Стали известны составы Зари и Кудровки на матч 2-го тура УПЛ

Матч начнется 11 августа в 18:00 по Киеву

Стали известны составы Зари и Кудровки на матч 2-го тура УПЛ
стадион «Динамо» им. В. Лобановского

11 серпня о 18:00 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між луганською «Зорею» та «Кудрівкою».

Ця зустріч завершить 2-й тур нового сезону УПЛ.

У першому турі «Зоря» зіграла внічию з «ЛНЗ» – 0:0, а «Кудрівка» обраграла «Олександрію» із рахунком – 3:1.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Євтухов. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.

Головні тренери команд определились із основними складами.

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Яніч, Башич, Рейс, Саленко, Мічін, Вакула, Слюсар, Будківський

Кудрівка: Яшков, Векляк, Шаповал, Мачелюк, Мельничук, Думанюк, Нагнійний, Сторчоус, Морозко, Козак, Легостаєв

