Стали известны составы Зари и Кудровки на матч 2-го тура УПЛ
Матч начнется 11 августа в 18:00 по Киеву
11 серпня о 18:00 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між луганською «Зорею» та «Кудрівкою».
Ця зустріч завершить 2-й тур нового сезону УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У першому турі «Зоря» зіграла внічию з «ЛНЗ» – 0:0, а «Кудрівка» обраграла «Олександрію» із рахунком – 3:1.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Євтухов. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.
Головні тренери команд определились із основними складами.
Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Яніч, Башич, Рейс, Саленко, Мічін, Вакула, Слюсар, Будківський
Кудрівка: Яшков, Векляк, Шаповал, Мачелюк, Мельничук, Думанюк, Нагнійний, Сторчоус, Морозко, Козак, Легостаєв
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта
Александр – приоритет для «Наполи»