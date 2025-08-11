Стали известны составы Зари и Кудровки на матч 2-го тура УПЛ

11 серпня о 18:00 розпочнеться матч чемпіонату України з футболу між луганською «Зорею» та «Кудрівкою».

Ця зустріч завершить 2-й тур нового сезону УПЛ.

У першому турі «Зоря» зіграла внічию з «ЛНЗ» – 0:0, а «Кудрівка» обраграла «Олександрію» із рахунком – 3:1.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Євтухов. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.

Головні тренери команд определились із основними складами.

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Яніч, Башич, Рейс, Саленко, Мічін, Вакула, Слюсар, Будківський

Кудрівка: Яшков, Векляк, Шаповал, Мачелюк, Мельничук, Думанюк, Нагнійний, Сторчоус, Морозко, Козак, Легостаєв