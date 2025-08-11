Сарапий признан лучшим игроком Полесья в матче с Колосом
Житомирский клуб потерпел поражение со счетом 0:1
В воскресенье, 10 августа, состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Колосом».
Встречу принимал «Центральный стадион» в Житомире.
Хозяева поля уступили со счетом 0:1.
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком матча в составе «Полесья» был признан украинский защитник Эдуард Сарапий. Топ-3 лучших игроков матча выглядит следующим образом:
- 1. Эдуард Сарапий – 23,3%
- 2.Александр Назаренко – 14,7%
- 3.Алексей Гуцуляк – 13,1%
Ранее сообщалось о том, что Гайдучик назвал причины поражения «Полесья» в матче с «Колосом».
