Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сарапий признан лучшим игроком Полесья в матче с Колосом
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 15:35 | Обновлено 11 августа 2025, 15:37
Житомирский клуб потерпел поражение со счетом 0:1

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

В воскресенье, 10 августа, состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Колосом».

Встречу принимал «Центральный стадион» в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком матча в составе «Полесья» был признан украинский защитник Эдуард Сарапий. Топ-3 лучших игроков матча выглядит следующим образом:

  • 1. Эдуард Сарапий – 23,3%
  • 2.Александр Назаренко – 14,7%
  • 3.Алексей Гуцуляк – 13,1%

Ранее сообщалось о том, что Гайдучик назвал причины поражения «Полесья» в матче с «Колосом».

По теме:
Нива Тернополь – Металлург – 1:0. Удар в угол. Видео гола и обзор матча
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
Александр КУЧЕР: «Наша задача – побеждать в каждой игре»
Эдуард Сарапий Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
