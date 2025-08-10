Другие новости10 августа 2025, 23:15 | Обновлено 10 августа 2025, 23:28
622
2
ФОТО. Лидер Барселоны сменил имидж перед началом сезона
Ламин Ямаль опробует новую прическу на матче за кубок Жоана Гампера
10 августа 2025, 23:15 | Обновлено 10 августа 2025, 23:28
622
2
Ламин Ямаль удивил болельщиков новой прической на матче за Трофей Жоана Гампера против «Комо».
Нападающий «Барселоны» сменил цвет волос после визита к своему парикмахеру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Он вышел в стартовом составе и уже забил один из голов.
Уже через шесть дней «Барсу» ждет старт Ла Лиги против «Мальорки».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2025, 19:23 10
Развязка игры наступила в серии пенальти
Футбол | 10 августа 2025, 20:02 371
Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку
Футбол | 10.08.2025, 22:47
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Мівіна
клоун
Популярные новости
10.08.2025, 07:21 17
09.08.2025, 21:04
09.08.2025, 10:49 2
09.08.2025, 04:38 2
09.08.2025, 06:30
09.08.2025, 23:32 1
09.08.2025, 19:22 9
09.08.2025, 07:35 1