10 августа 2025, 23:15 | Обновлено 10 августа 2025, 23:28
ФОТО. Лидер Барселоны сменил имидж перед началом сезона

Ламин Ямаль опробует новую прическу на матче за кубок Жоана Гампера

10 августа 2025, 23:15 | Обновлено 10 августа 2025, 23:28
ФОТО. Лидер Барселоны сменил имидж перед началом сезона
X. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль удивил болельщиков новой прической на матче за Трофей Жоана Гампера против «Комо».

Нападающий «Барселоны» сменил цвет волос после визита к своему парикмахеру.

Он вышел в стартовом составе и уже забил один из голов.

Уже через шесть дней «Барсу» ждет старт Ла Лиги против «Мальорки».

фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
