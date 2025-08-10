ФОТО. Лидер Барселоны сменил имидж перед началом сезона

Ламин Ямаль удивил болельщиков новой прической на матче за Трофей Жоана Гампера против «Комо».

Нападающий «Барселоны» сменил цвет волос после визита к своему парикмахеру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он вышел в стартовом составе и уже забил один из голов.

Уже через шесть дней «Барсу» ждет старт Ла Лиги против «Мальорки».