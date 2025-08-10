Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 21:03 | Обновлено 10 августа 2025, 21:04
582
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»

Главный тренер «Буковины» подвел итог ничейного матча с «Агробизнесом»

10 августа 2025, 21:03 | Обновлено 10 августа 2025, 21:04
582
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

В субботу, 9 августа, в матче второго тура Первой лиги «Буковина» на своем сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом». Для команды это вторая ничья подряд. Результат матча прокомментировал коуч «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, вторая подряд «сухая» ничья. Довольны ли вы игрой команды и теми моментами, которые команда сегодня создала у чужих ворот?

– Начну с того, что результатом я не доволен. В первые 20-25 минут мы не продемонстрировали ту игру, которую я хочу видеть. Агробизнес в этот отрезок действовал очень качественно. Но потом, особенно во втором тайме, мы сменили игру – прибавили в темпе, динамике, стали более агрессивными. Мы полностью контролировали мяч и ситуацию на поле. Я благодарен ребятам за то, что они перестроились после не слишком удачного старта. Во втором тайме мы были более близки к победе, чем соперник, но, к сожалению, не реализовали свои моменты.

– Это был первый домашний матч сезона на обновленном стадионе. Как оцените атмосферу и поддержку болельщиков?

– Атмосфера была великолепна. Я приехал за два часа до матча и увидел, как организована подготовка, сколько усилий вкладывает руководство клуба. Большая благодарность болельщикам, пришедшим поддержать нас на обновленном стадионе. В Черновцах очень любят футбол и умеют болеть. Мы очень хотели победить, ведь эта победа была нужна и нам, и болельщикам. Мы стремимся к улучшению игры, ведь две ничьи подряд – это не то, чего мы хотим. Да, мы не пропустили ни одного гола, но и не забили. Мы будем делать все для того, чтобы в следующих матчах порадовать наших болельщиков победами и подарить им еще больше эмоций.

По теме:
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Агробизнес Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 августа 2025, 16:00 34
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09.08.2025, 23:32
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Футбол | 10.08.2025, 20:47
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем