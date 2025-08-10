Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»

В субботу, 9 августа, в матче второго тура Первой лиги «Буковина» на своем сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом». Для команды это вторая ничья подряд. Результат матча прокомментировал коуч «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, вторая подряд «сухая» ничья. Довольны ли вы игрой команды и теми моментами, которые команда сегодня создала у чужих ворот?

– Начну с того, что результатом я не доволен. В первые 20-25 минут мы не продемонстрировали ту игру, которую я хочу видеть. Агробизнес в этот отрезок действовал очень качественно. Но потом, особенно во втором тайме, мы сменили игру – прибавили в темпе, динамике, стали более агрессивными. Мы полностью контролировали мяч и ситуацию на поле. Я благодарен ребятам за то, что они перестроились после не слишком удачного старта. Во втором тайме мы были более близки к победе, чем соперник, но, к сожалению, не реализовали свои моменты.

– Это был первый домашний матч сезона на обновленном стадионе. Как оцените атмосферу и поддержку болельщиков?

– Атмосфера была великолепна. Я приехал за два часа до матча и увидел, как организована подготовка, сколько усилий вкладывает руководство клуба. Большая благодарность болельщикам, пришедшим поддержать нас на обновленном стадионе. В Черновцах очень любят футбол и умеют болеть. Мы очень хотели победить, ведь эта победа была нужна и нам, и болельщикам. Мы стремимся к улучшению игры, ведь две ничьи подряд – это не то, чего мы хотим. Да, мы не пропустили ни одного гола, но и не забили. Мы будем делать все для того, чтобы в следующих матчах порадовать наших болельщиков победами и подарить им еще больше эмоций.