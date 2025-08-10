Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 14:25 |
1409
2

ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии

Забитым мячом на 46-й минуте отличился Сергей Суханов

10 августа 2025, 14:25 |
1409
2
ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
ФК Оболонь. Сергей Суханов

В воскресенье, 10 августа, состоится матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.

Матч проходит в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Кальенов, родившийся во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Сразу после перерыва киевлянам удалось открыть счет встречи. Шикарным голом далеко из-за пределов штрафной площадки отличился Сергей Суханов.

ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии

По теме:
Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия Сергей Суханов видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10 августа 2025, 08:11 17
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд

Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике

Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 10 августа 2025, 13:53 0
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 11 августа в 03:00 по Киеву

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10.08.2025, 09:04
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Скиньте на сайт ще гол Ракицького за Чорноморець, гол ще з дальньої дистанції 👌
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем