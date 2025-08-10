ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
Забитым мячом на 46-й минуте отличился Сергей Суханов
В воскресенье, 10 августа, состоится матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.
Матч проходит в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Кальенов, родившийся во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Сразу после перерыва киевлянам удалось открыть счет встречи. Шикарным голом далеко из-за пределов штрафной площадки отличился Сергей Суханов.
ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике
Поединок состоится 11 августа в 03:00 по Киеву