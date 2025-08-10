В воскресенье, 10 августа, состоится матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.

Матч проходит в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Кальенов, родившийся во Львове.

Сразу после перерыва киевлянам удалось открыть счет встречи. Шикарным голом далеко из-за пределов штрафной площадки отличился Сергей Суханов.

ВИДЕО. Гол-шедевр. Оболонь дальним ударом забила Александрии