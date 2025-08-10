Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Мы получили нужную для нас информацию»
Молодежные турниры
10 августа 2025, 12:40 |
209
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Мы получили нужную для нас информацию»

Главный тренер сборной Украины U-19 поделился впечатлениями от летнего сбора команды

10 августа 2025, 12:40 |
209
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Мы получили нужную для нас информацию»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от летних сборов команды.

– Дмитрий, что для вас было главным во время прошлых сборов?

– Эти краткосрочные сборы были направлены на то, чтобы посмотреть в деле футболистов, выступающих в Украине. Команда не собиралась год, поэтому было много новых лиц. Нужно было с ними познакомиться, особенно на некоторых позициях, которые нас беспокоят больше всего. Все прошло хорошо, мы получили нужную для нас информацию.

– Уровень соперника в товарищеском матче имел для вас большое значение?

– Нет. Прежде всего мы смотрели на игроков, как они воспринимают информацию, хотели увидеть их состояние и то, как они выполняют требования тренерского штаба. Спарринг был нужен именно для этого. Несмотря на это, мы благодарны «Левому берегу», что нам удалось с ним сыграть.

– Квалификационный турнир Евро состоится в ноябре. Будет ли у этой сборной еще один этап подготовки?

– Да. Мы соберемся в сентябре. С 1-го по 9-е число сборная Украины примет участие в интересном и, уверен, полезном международном турнире вместе с командами Испании, Англии и Нидерландов.

– Много ли потенциальных игроков этой сборной выступает за рубежом?

– Я думаю, что это будет первая сборная, в которой количество наших футболистов, выступающих за рубежом, будет превышать 50 процентов.

– То есть в Испании, где пройдет сбор, вы уже определите костяк этой команды для официальных матчей?

– Думаю, что процентов на 80, а возможно, и больше. Дело в том, что наших игроков в иностранных чемпионатах очень много, поэтому впереди еще много работы по определению лучших из них.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с Левым Берегом-2
ФОТО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с резервистами Левого Берега
Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 16
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09 августа 2025, 21:04 0
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини

Украинский форвард готов бороться за место в стартовом составе

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.08.2025, 08:00
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Футбол | 10.08.2025, 13:22
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем