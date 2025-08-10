Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Мы получили нужную для нас информацию»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от летних сборов команды.

– Дмитрий, что для вас было главным во время прошлых сборов?

– Эти краткосрочные сборы были направлены на то, чтобы посмотреть в деле футболистов, выступающих в Украине. Команда не собиралась год, поэтому было много новых лиц. Нужно было с ними познакомиться, особенно на некоторых позициях, которые нас беспокоят больше всего. Все прошло хорошо, мы получили нужную для нас информацию.

– Уровень соперника в товарищеском матче имел для вас большое значение?

– Нет. Прежде всего мы смотрели на игроков, как они воспринимают информацию, хотели увидеть их состояние и то, как они выполняют требования тренерского штаба. Спарринг был нужен именно для этого. Несмотря на это, мы благодарны «Левому берегу», что нам удалось с ним сыграть.

– Квалификационный турнир Евро состоится в ноябре. Будет ли у этой сборной еще один этап подготовки?

– Да. Мы соберемся в сентябре. С 1-го по 9-е число сборная Украины примет участие в интересном и, уверен, полезном международном турнире вместе с командами Испании, Англии и Нидерландов.

– Много ли потенциальных игроков этой сборной выступает за рубежом?

– Я думаю, что это будет первая сборная, в которой количество наших футболистов, выступающих за рубежом, будет превышать 50 процентов.

– То есть в Испании, где пройдет сбор, вы уже определите костяк этой команды для официальных матчей?

– Думаю, что процентов на 80, а возможно, и больше. Дело в том, что наших игроков в иностранных чемпионатах очень много, поэтому впереди еще много работы по определению лучших из них.