Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч 2-го тура чемпионата Украины Полесье – Колос
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 09:44
113
0

Поединок Премьер-лиги состоится 10 августа в 15:30 по киевскому времени

УПЛ

10 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок между клубами «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.

Матч чемпионата Украины пройдет на «Центральном стадионе» в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома переиграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
