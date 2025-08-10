10 августа, во втором круге турнира в Цинциннати, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 31) и Виктория Томова (WTA 102).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинка в текущем сезоне выглядит неплохо, даже прибавила две позиции, по сравнению с началом года. Ястремская дважды играла в финалах, Линце и Ноттингеме, но в обоих случаях уступала. Спортсменка исповедует агрессивный стиль, он нравится зрителям, конечно, от этого много ошибок, хотя она пытается диктовать свои условия.

На последнем турнире в Монреале Даяна дошла до четвертого круга, где в упорной борьбе уступила сильной и опытной Елене Рыбакиной – 7:5, 2:6, 5:7. Стоит отметить, что в Канаде украинка смогла обыграть сильную американку Эмму Наварро.

В случае победы, украинка с большой вероятностью выйдет на вторую ракетку мира, американку Коко Гауфф, которую уже обыгрывала в текущем сезоне. Если у Ястремской идет игра, наблюдать за ее теннисом одно удовольствие, это эффектно и эффективно.

Виктория Томова

Болгарская спортсменка проводит откровенно слабый сезон, она потеряла в рейтинге 49 позиций, из-за чего оказалась за бортом первой сотни. Томова в Цинциннати начала с квалификации, где разгромила американку Чирико – 6:2, 6:1, а потом разобралась с француженкой Жакемо – 6:4, 6:1. Сложнее было в первом туре с американкой Ли Энн, но и здесь удалось выиграть в двух партиях – 6:4, 7:5.

30-летняя спортсменка в этом сезоне провела 37 матчей, одержав всего 16 побед, при этом на харде она выиграла 9 матчей и 10 проиграла. Томова явно не в той форме, чтоб сражаться с теннисистками высокого уровня. Если смотреть на онлайн рейтинг прямо сейчас, болгарка поднимается на пять позиций, это ей позволит вернуться в топ-100.

Прогноз

По многим показателем Ястремская выглядит лучше, она находится выше в рейтинге, играет стабильнее в текущем сезоне, да и младше соперницы. Не удивительно, что украинка фаворит предстоящей встречи.

Ранее спортсменки между собой никогда не играли. Томовой будет сложно выдержать давление Даяны, ставка на успех украинки с форой -4,5 гейма выглядит перспективно. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.