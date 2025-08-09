Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 23:55 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды

Жена Мацапуры посетила концерт The Weeknd

ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды
Instagram. Полина Мацапура

Полина Мацапура, избранница вратаря «Зари» Дмитрия Мацапуры, побывала на концерте The Weeknd в Торонто и поделилась фото и видео в Instagram.

Она показала переполненный стадион, яркое шоу и свои снимки с трибун.

«Мечты не исчезают, они просто ждут своего момента!» – написала Полина.

«Мечты сбываются!», «Невероятно!», «Класс», – ответили ей в комментариях.

Дмитрий Мацапура Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко
