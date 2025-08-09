ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды

Полина Мацапура, избранница вратаря «Зари» Дмитрия Мацапуры, побывала на концерте The Weeknd в Торонто и поделилась фото и видео в Instagram.

Она показала переполненный стадион, яркое шоу и свои снимки с трибун.

«Мечты не исчезают, они просто ждут своего момента!» – написала Полина.

«Мечты сбываются!», «Невероятно!», «Класс», – ответили ей в комментариях.