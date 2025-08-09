Другие новости09 августа 2025, 23:55 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды
Жена Мацапуры посетила концерт The Weeknd
09 августа 2025, 23:55 |
Полина Мацапура, избранница вратаря «Зари» Дмитрия Мацапуры, побывала на концерте The Weeknd в Торонто и поделилась фото и видео в Instagram.
Она показала переполненный стадион, яркое шоу и свои снимки с трибун.
«Мечты не исчезают, они просто ждут своего момента!» – написала Полина.
«Мечты сбываются!», «Невероятно!», «Класс», – ответили ей в комментариях.
