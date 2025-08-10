Самый жесткий капитан МЮ. Рой Кин празднует 54-й день рождения

10 августа свой день рождения празднует известный своей жестокостью ирландский капитан «Манчестер Юнайтед» – Рой Кин.

На своем футбольном пути Кин успел поиграть в четырех клубах: «Ков Рамблерс», «Ноттингем Форест», «Ман Юнайтед» и «Селтик». В составе «красных дьяволов» Рой стал настоящей легендой, проведя за них 479 матчей, в которых отличился 92 результативными действиями (51 Г + 41 А) и был удален с поля, несмотря на свой агрессивный стиль, только 11 раз. Он был капитаном манчестерского клуба в период с 1997 по 2005 год.

За сборную Ирландии Кин провел 67 матчей, забил 10 голов, отдал 5 результативных передач и получил только одну красную карточку.

На клубном уровне Рой принял участие в 639 поединках, в которых отличился 83 забитыми мячами, 47 ассистами и завоевал 20 трофеев.

Возглавляя английские клубы «Сандерленд» и «Ипсвич», в составе которых завоевал один трофей – чемпионат Футбольной лиги. В 181 матче в качестве менеджера Кин одержал 72 победы, 40 игр завершились ничьей, а 69 — поражениями. Его среднее количество очков за матч равно 1,41.

Все трофеи Роя Кина (как игрока)