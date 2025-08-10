Самый жесткий капитан МЮ. Рой Кин празднует 54-й день рождения
Чем запомнился агрессивный ирландский полузащитник?
10 августа свой день рождения празднует известный своей жестокостью ирландский капитан «Манчестер Юнайтед» – Рой Кин.
На своем футбольном пути Кин успел поиграть в четырех клубах: «Ков Рамблерс», «Ноттингем Форест», «Ман Юнайтед» и «Селтик». В составе «красных дьяволов» Рой стал настоящей легендой, проведя за них 479 матчей, в которых отличился 92 результативными действиями (51 Г + 41 А) и был удален с поля, несмотря на свой агрессивный стиль, только 11 раз. Он был капитаном манчестерского клуба в период с 1997 по 2005 год.
За сборную Ирландии Кин провел 67 матчей, забил 10 голов, отдал 5 результативных передач и получил только одну красную карточку.
На клубном уровне Рой принял участие в 639 поединках, в которых отличился 83 забитыми мячами, 47 ассистами и завоевал 20 трофеев.
Возглавляя английские клубы «Сандерленд» и «Ипсвич», в составе которых завоевал один трофей – чемпионат Футбольной лиги. В 181 матче в качестве менеджера Кин одержал 72 победы, 40 игр завершились ничьей, а 69 — поражениями. Его среднее количество очков за матч равно 1,41.
Все трофеи Роя Кина (как игрока)
- Лига чемпионов
- Чемпионат Англии (7)
- Кубок Англии (4)
- Суперкубок Англии (5)
- Межконтинентальный кубок
- Чемпионат Шотландии
- Кубок шотландской лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иньиго Мартинес стал игроком Аль-Насра
Поединок состоится 10 августа и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву