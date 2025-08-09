Как изменилась полузащита Милана после продажи Тиджани Рендерса?

Итальянский «Милан» после продажи своего нидерландского полузащитника Тиджани Рендерса пополнил состав тремя новыми хавбеками.

Напомним, что Рендерс перешел в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

Почти на такую же сумму «россонери» приобрели трех полузащитников: швейцарца Ардона Яшари (36 млн), итальянца Самуэля Риччи (23 млн) и легендарного хорвата Луку Модрича, который достался команде бесплатно (свободный агент).

Статистика новичков Милана в сезоне 2024/25

Лука Модрич (Реал Мадрид) – 63 матча, 4 гола, 9 ассистов

Ардон Яшари (Брюгге) – 52 матча, 4 гола, 6 ассистов

Самуэле Риччи (Торино) – 36 матчей, 1 гол, 2 ассиста