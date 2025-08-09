Как изменилась полузащита Милана после продажи Тиджани Рендерса?
«Россонери» использовали вырученные средства, чтобы усилить состав тремя новыми игроками
Итальянский «Милан» после продажи своего нидерландского полузащитника Тиджани Рендерса пополнил состав тремя новыми хавбеками.
Напомним, что Рендерс перешел в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.
Почти на такую же сумму «россонери» приобрели трех полузащитников: швейцарца Ардона Яшари (36 млн), итальянца Самуэля Риччи (23 млн) и легендарного хорвата Луку Модрича, который достался команде бесплатно (свободный агент).
Статистика новичков Милана в сезоне 2024/25
- Лука Модрич (Реал Мадрид) – 63 матча, 4 гола, 9 ассистов
- Ардон Яшари (Брюгге) – 52 матча, 4 гола, 6 ассистов
- Самуэле Риччи (Торино) – 36 матчей, 1 гол, 2 ассиста
Milan have completely transformed their midfield after the sale of Tijjani Reijnders 🤯🔝 pic.twitter.com/NgXCNiHFWa— OneFootball (@OneFootball) August 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о Холифилде
Есть вариант, что россиянин останется в Париже