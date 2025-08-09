Что придумал француз? Виейра готовит новую роль для Малиновского у Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра планирует изменить роль украинского полузащитника Руслана Малиновского в своей команде, сообщает Il Secolo XIX.

По информации источника, французский специалист готов предоставить 32-летнему хавбеку больше свободы и возложить на него больше ответственности как на основного плеймейкера «грифонов».

Отмечается, что теперь все будет зависеть от украинского полузащитника - сможет ли он избежать проблем со здоровьем и оправдать надежды тренера после тяжелого для себя прошлого сезона, когда он оставался вне игры значительную часть времени из-за тяжелой травмы.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил повреждение на тренировке «Дженоа».