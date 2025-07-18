Полузащитник сборной Украины получил травму на тренировке

Итальянская «Дженоа» продолжает подготовку к новому сезону – команда проводит тренировочные сборы, а ее тренер Патрик Виейра формирует состав для борьбы в Серии А.

18 июля состоялась очередная тренировка футболистов, на которой присутствовал и полузащитник сборной Укрианы Руслан Малиновский. В прошлом сезоне 32-летний игрок пропустил некоторое время из-за травм.

В пятницу украинец снова получил повреждение и был вынужден покинуть поле, не дожидаясь завершения занятий. Итальянская пресса сообщила, что Руслан получил ушиб, однако другие детали травмы неизвестны.

В сезоне 2024/25 Малиновский сыграл девять матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, провел один поединок в Кубке, где записал на свой счет забитый мяч.

ФОТО. Малиновский вынужден покинуть поле из-за травмы во время тренировки Дженоа