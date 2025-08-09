Новички атаки МЮ забили в топ-5 лигах 24/25 больше, чем вся команда вместе

По итогам нынешнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» усилился тремя высококлассными нападающими: бразильцем Матеусом Кунья, камерунцем Брианом Мбемо и словаком Беньямином Шешко, на которых клуб потратил 226 миллионов евро.

Интересен тот факт, что в прошлом розыгрыше АПЛ «МЮ» забил 44 гола, тогда как новое атакующее трио команды вместе отметилось 48 голами в топ-5 европейских лигах.

Кунья в составе «Вулверхэмптона» отличился 15 забитыми мячами в 33 матчах Премьер-лиги, Мбемо за «Брентфорд» – 20 в 38 поединках, а Шешко за РБ «Лейпциг» в Бундеслиге – 13 в 33 встречах.