Новички атаки МЮ забили в топ-5 лигах 24/25 больше, чем вся команда вместе
«Красные дьяволы» в прошлом розыгрыше АПЛ отличились лишь 44 забитыми мячами
По итогам нынешнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» усилился тремя высококлассными нападающими: бразильцем Матеусом Кунья, камерунцем Брианом Мбемо и словаком Беньямином Шешко, на которых клуб потратил 226 миллионов евро.
Интересен тот факт, что в прошлом розыгрыше АПЛ «МЮ» забил 44 гола, тогда как новое атакующее трио команды вместе отметилось 48 голами в топ-5 европейских лигах.
Кунья в составе «Вулверхэмптона» отличился 15 забитыми мячами в 33 матчах Премьер-лиги, Мбемо за «Брентфорд» – 20 в 38 поединках, а Шешко за РБ «Лейпциг» в Бундеслиге – 13 в 33 встречах.
Manchester United's potential front three for the 25/26 season scored more goals than their entire squad last season 🤯😳 pic.twitter.com/hIhFnM185b— LiveScore (@livescore) August 5, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве
Кампуш получил дисквалификацию