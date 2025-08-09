Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новички атаки МЮ забили в топ-5 лигах 24/25 больше, чем вся команда вместе
Англия
09 августа 2025, 16:41 |
285
0

Новички атаки МЮ забили в топ-5 лигах 24/25 больше, чем вся команда вместе

«Красные дьяволы» в прошлом розыгрыше АПЛ отличились лишь 44 забитыми мячами

09 августа 2025, 16:41 |
285
0
Новички атаки МЮ забили в топ-5 лигах 24/25 больше, чем вся команда вместе
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам нынешнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» усилился тремя высококлассными нападающими: бразильцем Матеусом Кунья, камерунцем Брианом Мбемо и словаком Беньямином Шешко, на которых клуб потратил 226 миллионов евро.

Интересен тот факт, что в прошлом розыгрыше АПЛ «МЮ» забил 44 гола, тогда как новое атакующее трио команды вместе отметилось 48 голами в топ-5 европейских лигах.

Кунья в составе «Вулверхэмптона» отличился 15 забитыми мячами в 33 матчах Премьер-лиги, Мбемо за «Брентфорд» – 20 в 38 поединках, а Шешко за РБ «Лейпциг» в Бундеслиге – 13 в 33 встречах.

По теме:
Статистика нового атакующего трио Манчестер Юнайтед в сезоне 2024/25
Аль-Наср сделал предложение по вингеру Баварии
Рексем забил гол во втором по силе дивизионе Англии впервые с 1982 года
Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Матеус Кунья Беньямин Шешко Бриан Мбемо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Брентфорд РБ Лейпциг Бундеслига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Футбол | 09 августа 2025, 15:45 62
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925

Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей
Футбол | 09 августа 2025, 17:30 1
ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей
ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей

Кампуш получил дисквалификацию

«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Футбол | 08.08.2025, 18:31
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
08.08.2025, 07:45 8
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 107
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем