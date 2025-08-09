Второй матч новичка в сезоне УПЛ. Составы на игру ЛНЗ – Эпицентр

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 14:24 |
Игра чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ

ФК ЛНЗ

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между ЛНЗ и новичком сезона Эпицентром.

В первом туре ЛНЗ сыграл вничью с Зарей 0:0, а вот Эпицентр в напряженном противостоянии уступил Шахтеру с результатом 0:1.

Наставники определили стартовые составы.

ЛНЗ: Ледвий, Муравский, Дидык, Кузык, Пасич, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Ассинор, Эйнел, Беннетт

Эпицентр: Билык, Григоращук, Мороз, Климец, Танчик, Кош, Запорожец, Миронюк, Бендера, Хоакин Карлос, Борячук

Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский
