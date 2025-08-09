Шешко стал вторым после Холанда в одном интересном бомбардирском рейтинге
Словенский нападающий отметился интересным достижением в Бундеслиге
Беньямин Шешко стал новым игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера футболиста составила ориентировочно 85 млн евро, включая различные бонусы.
Словенский нападающий имеет интересное бомбардирское достижение в прошлом сезоне Бундеслиги.
Шешко забил 5 голов в первые 15 минут матчей. Это был лучший показатель в Бундеслиге сезона 2024/25.
Среди всех игроков топ-5 сильнейших лиг прошлого сезона только Эрлинг Холанд имеет больше (6).
Голы Беньямина Шешко в первые 15 минут в матчах Бундеслиги сезона 2024/25
- 5-й тур, против Аугсбурга, 11 мин.
- 5-й тур, против Аугсбурга, 15 мин.
- 15-й тур, против Баварии, 2 мин.
- 17-й тур, против Штутгарта, 10 мин.
- 32-й тур, против Баварии, 11 мин.
5 - Benjamin Sesko scored five goals in the first 15 minutes of games in the Bundesliga last season - a competition high, surpassed only by Erling Haaland (6) in Europe's big-five leagues. Devilish. pic.twitter.com/1Z6huvIPjS— OptaFranz (@OptaFranz) August 9, 2025
