  4. Шешко стал вторым после Холанда в одном интересном бомбардирском рейтинге
Англия
09 августа 2025, 13:29 |
Словенский нападающий отметился интересным достижением в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Беньямин Шешко стал новым игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера футболиста составила ориентировочно 85 млн евро, включая различные бонусы.

Словенский нападающий имеет интересное бомбардирское достижение в прошлом сезоне Бундеслиги.

Шешко забил 5 голов в первые 15 минут матчей. Это был лучший показатель в Бундеслиге сезона 2024/25.

Среди всех игроков топ-5 сильнейших лиг прошлого сезона только Эрлинг Холанд имеет больше (6).

Голы Беньямина Шешко в первые 15 минут в матчах Бундеслиги сезона 2024/25

  • 5-й тур, против Аугсбурга, 11 мин.
  • 5-й тур, против Аугсбурга, 15 мин.
  • 15-й тур, против Баварии, 2 мин.
  • 17-й тур, против Штутгарта, 10 мин.
  • 32-й тур, против Баварии, 11 мин.
Манчестер Юнайтед трансферы финансы статистика РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Беньямин Шешко Эрлинг Холанд
