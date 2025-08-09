Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 09:03 |
Капитан Руха объяснил разгромное поражение от Динамо

Команду надломил второй пропущенный мяч, считает Денис Пидгурский.

ФК Рух Львов. Денис Пидгурский

В поединке второго тура чемпионата Украины 2025/26 футболисты «Руха» дома уступили «Динамо» – 1:5. Капитан львовского клуба Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал почему хозяева потерпели разгромное поражение.

«Нас надломил второй пропущенный мяч сразу после перерыва. Каждый начал действовать индивидуально, потому динамовцы благодаря командным действиям начали доминировать.

Самое неприятное, что мы очень легко пропускали, более того, сами привезли себе несколько голов. Соперник ошибок не прощал.

Этот срыв можно объяснить только психологией: чрезмерное волнение, желание минимизировать ошибки сыграло с нами злую шутку. Даже и не вспомню, когда в последний раз «Рух» был таким беспомощным.

На матче было немало болельщиков, мы ощущали поддержку. Пользуясь случаем, хочу от имени команды извиниться перед нашими фанами. Впереди скрупулезный анализ поединка, надеюсь, будут сделаны правильные выводы и сделаем все, чтобы таких провалов больше не было», – рассказал Пидгурский.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Руха» дал комментарий после матча с «Динамо».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
