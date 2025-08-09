Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
09 августа 2025, 05:39 | Обновлено 09 августа 2025, 07:09
ФОТО. Юные футболисты из Днепра, победители Кубка регионов, посетили Париж

Украинские футболисты посетили мерию Парижа и увидели Эйфелеву башню

ФОТО. Юные футболисты из Днепра, победители Кубка регионов, посетили Париж
УАФ

Яркие эмоции ждали футболистов из УФК «Кривбасс» в детском футбольном лагере во Франции.

20 детей из Днепра, которые одержали победу во всеукраинском турнире Кубок регионов 2025, посетили недельный футбольный лагерь на тренировочной базе сборной Франции – Клерфонтен.

Каждый вечер они участвовали в турнирах в составе смешанных команд с французскими игроками. Они учились командному взаимодействию, заводили новые знакомства и развивали футбольное мышление на международном уровне.

Один из дней стал для участников настоящим погружением во французскую культуру. Экскурсионная программа началась с официального визита в мэрию Парижа, затем – остановка у Олимпийского огня в Jardin des Tuileries и осмотр Эйфелевой башни.

Юные футболисты также посетили Французскую футбольную федерацию, где познакомились со структурой и принципами работы одного из самых успешных футбольных союзов Европы. На тренировочную базу к детям также лично пришли представители Федерации футбола Франции, чтобы познакомиться с участниками лагеря и пожелать им успехов.

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству Украинской ассоциации футбола и Федерации футбола Франции. Юные украинские футболисты имеют возможность расти в безопасной и профессиональной среде.

детско-юношеский футбол Париж Украинская ассоциация футбола фото Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
